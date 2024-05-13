Seyyar satıcıdan aracına çarpan İETT şoförüne tehdit: Canını alacağım

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"Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var"

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde İETT otobüsü iddiaya göre hatalı yere park eden seyyar satıcının patates yüklü kamyonetine çarptı. Kaza nedeniyle iki sürücü arasında kısa süreli arbede yaşanırken şoförün kolu kırıldı. Kaza anı ve seyyar satıcının otobüs şoförü Uğur Sezer'i "Canını alacağım." diye tehdit etmesi saniye saniye kaydedildi.

KAZADA OTOBÜSÜN CAMLARI KIRILDI

Cumartesi günü saat 19.15 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde iddiaya göre, seyir halinde olan İETT otobüsü yol kenarında hatalı şekilde park eden seyyar satıcının kamyonetine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle İETT otobüsünün camları kırılırken, patates yüklü kamyonette de hasar meydana geldi.

Kazanın ardından aracından inen İETT şoförü ve seyyar satıcı arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa süreli bir arbedeye dönüştü. Arbede sırasında İETT şoförünün kolu kırıldı. Kaza anı ve kazanın ardından çıkan olaylar kameraya yansıdı.

İETT ŞOFÖRÜ ARACA BİNİP KAPIYI KAPATTI, SEYYAR SATICI YUMRUKLADI

Ardından İETT şoförü Uğur Sezer otobüsün içine binerek kapıları kilitledi. Hatalı noktaya aracını park ederek seyyar satıcılık yapan şüpheli ise şoför Uğur Sezer'i tehdit ederek otobüsün kapısını yumruklamaya başladı. Otobüsün kapılarına vuran seyyar satıcı, şoför Uğur Sezer'i "Geri al geri, tente düşecek, harbi canını alacağım, o kapıyı erkeksen aç" şeklinde tehdit etti. Şoför ise cama vuran seyyar satıcıyı uyararak, "Cama vurma bekle, yasak geri alamam bekle, kardeş polis gelsin" dedi.