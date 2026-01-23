23 Yıl Cezası Olan Firari Yakalandı

Yozgat'ta hakkında 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte arananlara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
