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24 Kasım Öğretmenler Günü

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Kaymakam Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın yanı sıra daire ve okul müdürleri, siyasi ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile öğretmenler katıldı.

Öğretmenler Günü etkinlikleri akşam Kültür ve Sanat Merkezindeki programlarla devam edecek.

Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:26 Kaynak: AA
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