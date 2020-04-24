24 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Son Durak
00:55 Pixels
01:05 Müge Anlı ile Tatlı Sert
02:15 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
04:20 Seviyor Sevmiyor
04:30 Kuruluş Osman
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:00 atv'de 23 Nisan
21:00 100 Yılda Hep Birlikte
21:05 Şirinler: Kayıp Köy
22:30 Kardeş Payı
22:55 Pixels
23:50 Son Durak