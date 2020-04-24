24 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Son Durak

00:55 Pixels

01:05 Müge Anlı ile Tatlı Sert

02:15 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

04:20 Seviyor Sevmiyor

04:30 Kuruluş Osman

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:30 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:00 atv'de 23 Nisan

21:00 100 Yılda Hep Birlikte

21:05 Şirinler: Kayıp Köy

22:30 Kardeş Payı

22:55 Pixels

23:50 Son Durak