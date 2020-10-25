25 Ekim 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:20 Hırsız Polis

02:00 Karışık Pizza

02:30 Galip Derviş

03:30 Akasya Durağı

03:30 Ben Bilmem Eşim Bilir

04:50 Fırtına

05:30 Müzik

06:00 Kavak Yelleri

07:45 Afili Aşk

10:00 Güneşi Beklerken

10:00 İlk Öpücük

12:00 Evim Şahane

12:15 Çok Gezenti

13:30 Çok Gezenti

13:45 Rehber

15:00 Geniş Aile

17:00 Akasya Durağı

19:00 Çocuklar Duymasın

21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

23:45 İlk Öpücük

23:45 Direniş Karatay