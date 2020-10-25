25 Ekim 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

25 Ekim 2020 Tv 2 Yayın Akışı
25.10.2020 06:42
25 Ekim 2020 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:20 Hırsız Polis
02:00 Karışık Pizza
02:30 Galip Derviş
03:30 Akasya Durağı
03:30 Ben Bilmem Eşim Bilir
04:50 Fırtına
05:30 Müzik
06:00 Kavak Yelleri
07:45 Afili Aşk
10:00 Güneşi Beklerken
10:00 İlk Öpücük
12:00 Evim Şahane
12:15 Çok Gezenti
13:30 Çok Gezenti
13:45 Rehber
15:00 Geniş Aile
17:00 Akasya Durağı
19:00 Çocuklar Duymasın
21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
23:45 İlk Öpücük
23:45 Direniş Karatay
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