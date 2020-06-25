25 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

25 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

25 Haziran 2020 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 beIN Manşet 01:00 beIN Teknik 01:00 Futbolun Şehirleri 02:00 Maç Saati 03:15 Süper Lig Maç Özetleri 03:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri 03:45 Z Raporu 04:00 beIN Manşet 05:00 Süper Lig Maç Özetleri 05:45 Maç Saati 05:45 Z Raporu 06:00 beIN Manşet 06:15 Maç Saati 07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller 07:00 Maç Saati 08:30 Maç Saati 09:15 Maç Saati 09:30 Belgesel: Conmebol Club 10:00 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 10:15 Süper Lig Maç Özetleri 10:45 Z Raporu 11:00 beIN Wellness 11:00 beIN Teknik 12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller 12:30 Maç Saati 13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet 14:15 Maç Saati 14:30 Taraftar 15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 15:30 Maç Saati 16:00 beIN Wellness 16:00 beIN Teknik 17:00 Süper Lig Maç Özetleri 17:00 Taraftar 17:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 18:00 beIN Manşet 19:00 beIN Wellness 19:00 beIN Teknik 20:00 İyi Akşamlar İstanbul 20:00 beIN Manşet 21:00 Futbolun Şehirleri 21:00 beIN Manşet 21:00 Kolaysa Anlat 22:00 Maç Saati 22:00 Kolaysa Anlat 22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 23:00 Taraftar 23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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