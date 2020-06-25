25 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

25 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

25 Haziran 2020 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
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BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 beIN Teknik

01:00 Futbolun Şehirleri

02:00 Maç Saati

03:15 Süper Lig Maç Özetleri

03:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

03:45 Z Raporu

04:00 beIN Manşet

05:00 Süper Lig Maç Özetleri

05:45 Maç Saati

05:45 Z Raporu

06:00 beIN Manşet

06:15 Maç Saati

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

07:00 Maç Saati

08:30 Maç Saati

09:15 Maç Saati

09:30 Belgesel: Conmebol Club

10:00 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

10:15 Süper Lig Maç Özetleri

10:45 Z Raporu

11:00 beIN Wellness

11:00 beIN Teknik

12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

12:30 Maç Saati

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

14:15 Maç Saati

14:30 Taraftar

15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

15:30 Maç Saati

16:00 beIN Wellness

16:00 beIN Teknik

17:00 Süper Lig Maç Özetleri

17:00 Taraftar

17:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

18:00 beIN Manşet

19:00 beIN Wellness

19:00 beIN Teknik

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

20:00 beIN Manşet

21:00 Futbolun Şehirleri

21:00 beIN Manşet

21:00 Kolaysa Anlat

22:00 Maç Saati

22:00 Kolaysa Anlat

22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

23:00 Taraftar

23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

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Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 25 Haziran 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Son Dakika

00:55 Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı 00:42 Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar 00:30 Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı 23:55 ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı 21:31 Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim 20:43 Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 19:49 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor 14:49 İstanbul'daki taksi tartışmasında tüketici temsilcisi, taksicileri kendisini tehdit etmekle suçladı 12:13 Melih Gökçek, İstanbul'da yaşanan hortumu İmamoğlu'na bağladı 11:48 Şantaj davasından beraat eden güzellik kraliçesi Sibel Demiralp kendisini savundu: Tuzağa düştüm 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 09:08 Son Dakika: Yüksekova'da yaşanan çatışmada bir kahraman askerimiz şehit oldu 08:34 Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
00:35
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
00:17
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
00:17
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı
00:10
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
00:03
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
23:23
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
23:00
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
22:39
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22:27
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22:25
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