25 Haziran 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

25 Haziran 2021 Star Yayın Akışı

25 Haziran 2021 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:00 Kazara Aşk 03:00 Kaçak Gelinler 04:30 Yüksek Sosyete 05:30 Geniş Aile 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:30 Yüksek Sosyete 10:30 Kaçak Gelinler 13:15 Gerçeğin Peşinde 16:20 Güzel Köylü 18:45 Star Haber 20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

Son Dakika

AB liderler zirvesinde gündem Türkiye! Erdoğan'ın yıllardır sitem ettiği iki konuda nihayet adım atılıyor

Kongreye katılmayacağını açıklayan Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe'den yanıt

Koronayla ilgili tüm bilinenleri kökünden sarsacak araştırma: Virüsün kökeni 20 bin yıl öncesine dayanıyor

Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz

Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu

Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar

Başkan adayının, "Caner'i tesisin tuvaletine bile sokma" ifadelerinin ardından Ali Koç dondu kaldı