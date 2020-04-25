25 Nisan 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Kiralık Aşk
01:30 Kiralık Aşk
02:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
04:30 Erkenci Kuş
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:30 Çilek Kokusu
09:20 Ezgi Sertel ile Lezzetin Haritası
09:30 Sinema
09:45 Ayşecik ile Ömercik
10:45 Kiralık Aşk
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Dizi
13:00 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
14:00 Jet Sosyete
16:45 Medcezir
16:45 Erkenci Kuş
18:30 Star Haber
20:00 Medcezir
20:00 Büyük Oyun
21:45 Büyük Oyun
23:15 Acil Arama
23:30 Öfke
23:30 Aramızda Kalsın