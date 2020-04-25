25 Nisan 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Kiralık Aşk

01:30 Kiralık Aşk

02:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

04:30 Erkenci Kuş

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:30 Çilek Kokusu

09:20 Ezgi Sertel ile Lezzetin Haritası

09:30 Sinema

09:45 Ayşecik ile Ömercik

10:45 Kiralık Aşk

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Dizi

13:00 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

14:00 Jet Sosyete

16:45 Medcezir

16:45 Erkenci Kuş

18:30 Star Haber

20:00 Medcezir

20:00 Büyük Oyun

21:45 Büyük Oyun

23:15 Acil Arama

23:30 Öfke

23:30 Aramızda Kalsın