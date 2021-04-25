25 Nisan 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Kağıt Ev

03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:00 Güzel Köylü

06:00 Menajerimi Ara

08:15 Cocomelon

09:00 Sefirin Kızı

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Bir Demet Tiyatro

14:15 Kağıt Ev

17:15 Bekir Köse ile İftara Doğru

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara