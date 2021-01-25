25 Ocak 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

25 Ocak 2021 Star Yayın Akışı
25.01.2021 06:42
25 Ocak 2021 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Akrep
00:15 Sol Yanım
03:00 İngiliz İşi
03:00 Ölüm Dövüşü
04:20 Türk Müziği
04:30 Ölüm Dövüşü
05:20 Geniş Aile
06:00 Geniş Aile
07:00 Medcezir
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Akrep
13:15 Gerçeğin Peşinde
15:40 En Güzel Bölüm
16:00 Sefirin Kızı
16:30 Söz
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
20:00 Sefirin Kızı
Son Dakika 17 yaşındaki genç kız otelin 8. katından düşerek can verdi Dev kargo gemisi, zodyak botla nasıl kaçırıldı? Konunun uzmanı, korsanların korkunç yöntemini anlattı Cemal Hünal'ın ardından Survivor'da bir diskalifiye şoku daha! Ünlülerden bir yarışmacı daha adaya veda etti Rus protestoculara "Cüneyt Arkın gibi" diyen Nevşin Mengü'ye ünlü oyuncudan yanıt gecikmedi Brezilya takımı Palmas başkanı ve 4 futbolcuyu taşıyan uçak düştü! Kurtulan olmadı Meksika'nın ABD sınırındaki Tamaulipas eyaletinde yanmış 19 cansız beden bulundu Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in küvet sahnesi gündeme damga vurdu Yasmin Erbil kırmızı elbiseli pozuyla nefesleri kesti