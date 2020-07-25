25 Temmuz 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Doya Doya Moda
02:30 Doğduğun Ev Kaderindir
03:00 8x8
04:00 Bilginiz Olsun
04:30 8x8
05:00 Oynat Bakalım
05:15 Bilginiz Olsun
06:00 Oynat Bakalım
07:00 Kızım
07:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
08:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 Masterchef Türkiye 2020
10:00 Program
13:00 Doya Doya Moda
13:00 Oynat Bakalım
14:15 Para Bende
15:30 Doya Doya Moda
16:15 Program
20:00 Masterchef Türkiye 2020