25. Uluslararası Beypazarı Festivali sona erdi

Bu yıl 25'incisi düzenlenen Uluslararası Beypazarı Festivali sona erdi.

Şehir stadında Zara'nın verdiği konserle sona eren festival renkli görüntülere sahne oldu.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, yaptığı açıklamada, tarihe ve kültürümüze sahip çıkarak, kendilerinden sonraki kuşaklara aktarabilmek için bu festivalin geleneksel hale getirildiğini belirtti.

Kaplan, festivalin yoğun katılımla gerçekleştiğini dile getirerek, "Bizleri yalnız bırakmayan misafirlerimize, değerli hemşehrilerimize, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen sponsorlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.