250 Km Hız Yapan Sürücü Gözaltına Alındı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde otomobili ile 250 kilometre hız yapan sürücü, o anları kaydedip, sanal medya hesabından paylaştı. Harekete geçen Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye atan aracın sürücüsünün M.I. olduğu belirlendi. Ekiplerin takibi sonunda Kaynaşlı ilçesinde gözaltına alınan M.I.'ya adli ve idari işlem yapıldı.
