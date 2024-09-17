2500 TL telefon faturası gelen Pucca isyan etti - Son Dakika
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2500 TL telefon faturası gelen Pucca isyan etti

2500 TL telefon faturası gelen Pucca isyan etti

Pucca lakaplı ünlü yazar Selen Işık Pınar, 2454 TL'lik telefon faturasına tepki göstererek ''Bir kişiyi bile aramıyorum, mesaj atmıyorum. Sadece internet için kullanıyorum bu nedir?'' dedi.

17.09.2024 12:44
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Ekonomik krizden etkilenen operatörler taahhüt süresi sona eren kullanıcılardan yeni paket tarifesine geçmek için fahiş miktarlar istemeye başladı. Konu kısa sürede binlerce kullanıcıdan tepki toplarken yazar Pucca'dan gelen faturasına isyan etti.

KONU TÜRKİYE GÜNDEMİNE OTURDU

Pucca olarak tanınan Selen Işık Pınar, Instagram hesabından 2454 TL'lik telefon faturasını yayınlayarak "Bir kişiyi bile aramıyorum, mesaj atmıyorum. Ne varsa Whatsapp'tan yapıyorum. Sadece internet paketi için telefon kullanıyorum. 600 TL de uygulamalara giden para. Bu nedir ya?" diyerek sitem etti.

Zamlara tepki gösteren binlerce vatandaş X'te #OperatörSoygunu hashtagi açtı. Birçok kullanıcı gelen faturalarını paylaşarak isyan ederken hashtag kısa sürede Türkiye gündemine oturdu.

2500 TL telefon faturası gelen Pucca isyan etti
2500 TL telefon faturası gelen Pucca isyan etti
2500 TL telefon faturası gelen Pucca isyan etti

Sosyal Medya, Selen Işık, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Sosyal Medya 2500 TL telefon faturası gelen Pucca isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mehmet Gören:
    Fiyatlar çok abartı isteyen istediği gibi fiyatlandırıyor ve kullandığın internet gerçekten çok pahalı 45 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    faturayi inceke butonu var otda incele nette asim yapmisdindir bakmazsan pakerine gelir tuksek fatura pucca hanim 9 10 Yanıtla
  • ali çakmak:
    pucca parayla ilgili herşeye isyan ediyor ve puccanın tüm isyanları haber oluyor. pucca bitmiş. 5 1 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK:
    Allahtan 5g değil. Ben yurtdışında 5g sınırsız sınırsız konuşma 750 tl. Ye denk geliyor. Sizi soyuyorlar resmen 5 0 Yanıtla
  • Z S:
    Bu operatörler de Bim A101 Şok gibi oldu birleşip vatandaşı silkeliyorlar rekabet kurumu da oturup bunları izliyor aralarında rekabet diye bişey kalmadı tüm rakip firmalar dost olup vatandaşı silkeliyorlar 4 0 Yanıtla
  • Alper Elma:
    operatörüde yazsaydinya sokağından geçerken dikkat ederiz yol değiştiririz 4 0 Yanıtla
  • Sait Mevlut:
    Bu yüzden faturaya geçmiyorum ve hiçbir operatöre güvenemiyorum 2 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    tcll rezilligi aynisini banada yapti 2 ay sonra degistiriyorum KURTULUS 1 1 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Çok az gelmiş, daha fazla olmalıydı. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 2500 TL telefon faturası gelen Pucca isyan etti - Son Dakika
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