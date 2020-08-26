26 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Leyla ile Mecnun
01:15 Kalk Gidelim
02:30 52 Hafta
02:55 Savaşın Efsaneleri
03:45 Hangimiz Sevmedik
05:50 Aslan Ailem
08:45 Yeşil Deniz
11:10 Tozkoparan
12:55 Hangimiz Sevmedik
13:00 Hangimiz Sevmedik
15:50 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Bizim Köyün Şarkısı
20:00 Sinema
20:00 Çınar Ağacı
22:10 Benim Adım Melek
22:10 Tövbeler Olsun