26 Ekim 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Sadakatsiz

02:15 Efsane

02:15 B Planı

04:15 5N 1K

04:30 Müzik Arası

05:00 Küçük Ağa

05:30 Arda'nın Mutfağı

06:30 Çatı Katı Aşk

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Pazar

11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Sadakatsiz

14:00 Gelinim Mutfakta

16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:15 Hekimoğlu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Annem

22:30 Annem

23:15 Yeni Hayat