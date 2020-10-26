26 Ekim 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

26 Ekim 2020 Kanal d Yayın Akışı
26.10.2020 06:42
26 Ekim 2020 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Sadakatsiz
02:15 Efsane
02:15 B Planı
04:15 5N 1K
04:30 Müzik Arası
05:00 Küçük Ağa
05:30 Arda'nın Mutfağı
06:30 Çatı Katı Aşk
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Pazar
11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Sadakatsiz
14:00 Gelinim Mutfakta
16:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:15 Hekimoğlu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Annem
22:30 Annem
23:15 Yeni Hayat
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