Son Dakika Haberleri: 26. İstanbul Caz Festivali'nde son hafta
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26. İstanbul Caz Festivali'nde son hafta

3 saat önce

İstanbul Caz Festivali, son haftasında kendi alanının usta müzisyenlerini ve başarılı projelerini festival ziyaretçileriyle buluşturmaya devam edecek.

26. İstanbul Caz Festivali'nde son hafta, System.String[]

Festival bu hafta, "crooner" (erkek caz şarkıcısı) geleneğinin ülkemizdeki en başarılı temsilcilerinden Ömür Göksel'i ve hemen öncesinde genç ve yıldız piyanistimiz Hakan Başar'ı, 1980 ve 90'ların kült grubu Mozaik'i, kuşağının en yetenekli caz piyanistlerinden Shai Maestro'yu ve festivalde bu senenin en çarpıcı isimleri arasında yer alan, 2016'da kendi çabalarıyla yayımladığı, bestelerinden yapımcılığına kadar her şeyi kendi üstlendiği albümü In My Room ile iki Grammy kazanan Jacob Collier ile caz ve elektronik müzik arasındaki sınırları bulanıklaştıran yapımcı, besteci ve davulcu Makaya McCraven'ı sahnesine konuk edecek.

Hakan Başar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:32 Kaynak: Bültenler
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