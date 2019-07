26. İstanbul Caz Festivali'nde son hafta

Festival bu hafta, "crooner" (erkek caz şarkıcısı) geleneğinin ülkemizdeki en başarılı temsilcilerinden Ömür Göksel'i ve hemen öncesinde genç ve yıldız piyanistimiz Hakan Başar'ı, 1980 ve 90'ların kült grubu Mozaik'i, kuşağının en yetenekli caz piyanistlerinden Shai Maestro'yu ve festivalde bu senenin en çarpıcı isimleri arasında yer alan, 2016'da kendi çabalarıyla yayımladığı, bestelerinden yapımcılığına kadar her şeyi kendi üstlendiği albümü In My Room ile iki Grammy kazanan Jacob Collier ile caz ve elektronik müzik arasındaki sınırları bulanıklaştıran yapımcı, besteci ve davulcu Makaya McCraven'ı sahnesine konuk edecek.