26 Nisan 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

26 Nisan 2021 Trt1 Yayın Akışı

26.04.2021 06:42
26 Nisan 2021 Trt1 Yayın Akışı, System.String[]

26 Nisan 2021 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:15 Gönül Dağı

02:25 Mesnevi'den Hikayeler

02:50 Sahur Bereketi

04:30 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

05:25 Bir Yusuf Masalı

08:00 Mesnevi'den Hikayeler

08:25 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

14:45 İyilik Hikayeleri

15:00 Acemi Anneler

16:15 Mavera

18:00 Ana Haber

18:25 Doğrusu Ne?

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Uyanış: Büyük Selçuklu

23:45 Mavera

26 Nisan 2021 Trt1 Yayın Akışı

Mavera, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 26 Nisan 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika


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