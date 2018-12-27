27 Aralık Perşembe Dha Spor Gündemi

(ÖZEL) Fransa
'nın Lille takımındaki milli futbolcumuz Mehmet Zeki Çelik DHA
'ya konuştu Mehmet Zeki
Çelik: "Sezonun ilk yarısı benim için güzel geçti"
"Fransa'dan teklif alıp gitmemek yanlış olurdu"
"Sezonun ilk yarısı benim için güzel geçti"
"Hedefimde bu sezon 10 asist var"
"Fransa'da iyi bir performans göstermek istiyorum"
"Hoca bana 'seninle ilgili hedeflerimiz var' dedi"
"Takım genç olduğu için herkesle aram çok iyi"
"En iyisi Neymar
'dı"
"Paris
Saint-Germain, ligin değerini yükseltiyor"
"Türk taraftarların ilgisi çok fazla"
"Genç
oyuncuların ortaya çıkması gerekiyor"
"Çok genç olduğumuz için biraz zamana ihtiyacımız var"
" Türkiye
'de Gökhan Gönül
, Avrupa
'da Dani Alves
"
"Başakşehir
bu sezon ligi kazanabilir"
"Gruptan çıkabileceğimize inanıyorum" Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
(PFDK
) ve Tahkim Kurulu
kararları açıklanacak.
TENİS
14: 00 Şanlıurfa
'da yapımı tamamlanan Tenis
Dünyası'nın açılışı törenle yapılacak.
ATLETİZM
14: 00 Büyük Atatürk
Koşusu, Dikmen
Keklikpınarı mevkiinden başlayarak, Ulus
'taki Ankara
Garı'nın önünde sona erecek.
YÜZME Turkcell
Türkiye Kulüpler Arası Genç ve Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, Beylikdüzü
Spor Kompleksi Olimpik Havuzu'nda devam ediyor.
BASKETBOL
-Euroleague-
20: 15 Darüşşafaka Tekfen
- Olympiakos
23: 00 Barcelona Lassa
- Anadolu Efes
-Kadınlar Basketbol Süper Ligi-
18: 00 Hatay
BŞB - Kırçiçeği Bodrum
Basketbol
AXA SİGORTA KUPAVOLEY
17: 00 Ziraat Bankası
- İkbal Afyon
Bld. Yüntaş
18: 30 Tokat
Bld. Plevne - Arhavi
Bld.