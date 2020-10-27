27 Ekim 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

27 Ekim 2020 Trt1 Yayın Akışı
27.10.2020 06:42
27 Ekim 2020 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
02:00 Diriliş Ertuğrul
02:25 52 Hafta
02:25 Seksenler
03:15 Fazlası Zarar
04:15 Acemi Anneler
05:00 Acemi Anneler
05:15 Şefin Özel Konuğu
06:00 Nirvana Alevler İçinde
08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Masumlar Apartmanı
11:00 Gönül Dağı
13:40 Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
20:00 Masumlar Apartmanı
23:25 Gönül Dağı
Son Dakika Hatay'daki saldırı sonrası Erdoğan'dan kararlılık mesajı: Terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz Son Dakika! Bakan Soylu'dan İskenderun'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: İki terörist de etkisiz hale getirildi Denizlispor yönetimi, stadın belli yerlerini bölerek portatif loca oluşturdu Hatay'da teröristlerle girilen çatışma ve patlama anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı Mehmet Akif Alakurt'tan yine gündeme bomba gibi düşecek hareket! İçki içip araç kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ersin Tatar arasında dikkat çeken diyalog: Kapalı Maraş'ta piknik yapalım Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısı dünya basınında geniş yankı buldu 20 yaşında intihar eden İngiliz modelin ailesi: 13 yaşında cinsel istismara uğradı