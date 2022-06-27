27 Haziran 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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27 Haziran 2022 Star Yayın Akışı

27.06.2022 06:42
27 Haziran 2022 Star Yayın Akışı

27 Haziran 2022 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:30 Benim Tatlı Yalanım

03:30 Türk Müziği

04:30 Erkenci Kuş

05:30 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Benim Tatlı Yalanım

12:45 Erkenci Kuş

15:45 Menajerimi Ara

18:45 Star Haber

20:00 Organize İşler

22:15 Organize İşler

YORUMLAR
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26 Haziran 2022 Star Yayın Akışı 26 Haziran 2022 Star Yayın Akışı ABD'de en değerli oyuncu seçilen Jonquel Jones, Çukurova Basketbol'da ABD'de en değerli oyuncu seçilen Jonquel Jones, Çukurova Basketbol'da
Kaynak: InterSinema.com

Star, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 27 Haziran 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 27 Haziran 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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