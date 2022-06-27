Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Benim Tatlı Yalanım
03:30 Türk Müziği
04:30 Erkenci Kuş
05:30 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Benim Tatlı Yalanım
12:45 Erkenci Kuş
15:45 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 Organize İşler
22:15 Organize İşler
Son Dakika › TV › 27 Haziran 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika