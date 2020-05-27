27 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

27 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı

27 Mayıs 2020 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:20 Çarıklı Milyoner 01:35 Aslan Ailem 02:00 52 Hafta 02:25 Aslan Ailem 03:45 Vefa Dediğin 03:55 Tam Zamanı 04:20 Vefa Dediğin 04:30 Dert Ortağı 04:50 Uzaktan Erişim 05:45 Sağlıklı Mutfak 06:35 Aslan Ailem 09:30 İyi Fikir 11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları 12:40 Vefa Dediğin 12:50 Tam Zamanı 13:15 Dert Ortağı 13:45 Zinde Kal 14:45 Sağlıklı Mutfak 15:45 Uzaktan Erişim 17:00 Sosyete Şaban 17:00 Ege'nin Hamsisi 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları 20:00 Benim Adım Melek 21:50 Tutunamayanlar Çevrimiçi 23:35 Sosyete Şaban 23:45 Tutunamayanlar Çevrimiçi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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