Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Forrest Gump
00:40 Dağ 2
02:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
03:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
03:55 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
04:25 Işığın Prensesi
05:55 Seksenler
06:25 Böyle Bitmesin
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
08:50 Yedi Numara
09:05 Yedi Numara
09:30 Kalk Gidelim
09:50 Tozkoparan İskender
10:05 Tozkoparan İskender
11:30 Türkan Hanım'ın Konağı
11:40 Acemi Anneler Stüdyo
13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
13:30 Keloğlan Yeni Masal
15:25 Tövbeler Olsun
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
20:00 Gönül Dağı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 27 Şubat 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika