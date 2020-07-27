27 Temmuz 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Her Yerde Sen
00:15 Bay Yanlış
02:45 Sen Çal Kapımı
03:00 Kadın
05:00 Kadın
05:30 Aşk Yeniden
06:00 Aşk Yeniden
08:00 Çalar Saat
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:45 Sen Çal Kapımı
12:30 Bay Yanlış
13:30 Şevkat Yerimdar
15:30 Şevkat Yerimdar
16:00 Sen Çal Kapımı
16:15 Bay Yanlış
19:00 FOX Ana Haber
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yaparsın Aşkım