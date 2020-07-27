27 Temmuz 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Her Yerde Sen

00:15 Bay Yanlış

02:45 Sen Çal Kapımı

03:00 Kadın

05:00 Kadın

05:30 Aşk Yeniden

06:00 Aşk Yeniden

08:00 Çalar Saat

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:45 Sen Çal Kapımı

12:30 Bay Yanlış

13:30 Şevkat Yerimdar

15:30 Şevkat Yerimdar

16:00 Sen Çal Kapımı

16:15 Bay Yanlış

19:00 FOX Ana Haber

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yaparsın Aşkım