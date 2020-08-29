29 Ağustos 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

29 Ağustos 2020 Atv Yayın Akışı

29 Ağustos 2020 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 01:10 Salgın 01:25 Kırgın Çiçekler 03:20 Kırgın Çiçekler 05:40 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 08:00 Kahvaltı Haberleri 08:00 Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 09:45 Kardeş Payı 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 11:25 Şans Kapıyı Çalınca 13:00 Gün Ortası 14:00 Beni Bırakma 15:00 Gençliğim Eyvah 15:30 Bir Zamanlar Çukurova 18:20 ATV Haber 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 20:00 Zamanda Kıvrılma 21:45 Ajan Salt 22:05 Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları 23:45 Kardeş Payı

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