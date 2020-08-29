Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:10 Salgın
01:25 Kırgın Çiçekler
03:20 Kırgın Çiçekler
05:40 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
08:00 Kahvaltı Haberleri
08:00 Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı
09:45 Kardeş Payı
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
11:25 Şans Kapıyı Çalınca
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:00 Gençliğim Eyvah
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
18:20 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı
20:00 Zamanda Kıvrılma
21:45 Ajan Salt
22:05 Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları
23:45 Kardeş Payı
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 29 Ağustos 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika