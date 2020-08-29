Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
01:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
03:20 Kara Sevda
03:50 Aramızda Kalsın
04:40 Menajerimi Ara
05:30 Aramızda Kalsın
07:00 İki Aile
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Menajerimi Ara
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
10:00 Dizi
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:00 Sinema
13:15 Gerçeğin Peşinde
13:45 Aramızda Kalsın
15:30 Dizi
16:30 Menajerimi Ara
16:30 En Güzel Bölüm
17:00 Kanlı Nigar
18:45 Star Haber
20:00 Kanlı Nigar
20:00 Dizi
20:00 Menajerimi Ara
21:45 Menajerimi Ara
23:15 Bir Demet Tiyatro
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 29 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika