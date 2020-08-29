29 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

29 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı

29 Ağustos 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 01:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 03:20 Kara Sevda 03:50 Aramızda Kalsın 04:40 Menajerimi Ara 05:30 Aramızda Kalsın 07:00 İki Aile 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:00 Menajerimi Ara 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 10:00 Dizi 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 13:00 Sinema 13:15 Gerçeğin Peşinde 13:45 Aramızda Kalsın 15:30 Dizi 16:30 Menajerimi Ara 16:30 En Güzel Bölüm 17:00 Kanlı Nigar 18:45 Star Haber 20:00 Kanlı Nigar 20:00 Dizi 20:00 Menajerimi Ara 21:45 Menajerimi Ara 23:15 Bir Demet Tiyatro

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