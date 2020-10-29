29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kaymakam Emre Yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında makamında tebrikleri kabul etti.

Daha sonda kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından canlı olarak günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan Yalçın, Cumhuriyetin kuruluşunun yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Kutlama programı kapsamında Malazgirt Alparslan Kız Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlikler de sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınladı.