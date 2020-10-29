29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Kırşehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında online satranç turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müdürlüğü ve Kırşehir Satranç İl Temsilciliğiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Online Satranç Turnuvası 30 sporcunun katımıyla yapıldı. 3 kategoride gerçekleşen müsabakalarda öğrenciler, kendi bilgisayarlarından aynı anda online olarak mücadele etti.

Sanal ortamda yapılan satranç turnuvasında 10 yaş ve altı kategorisinde Hüseyin Türkan birinci, Elif Hüma Yıldız ikinci ve Eray Bayrak üçüncü oldu.

14 yaş ve altı kategorisinde ise Sıddık Umut Öztaş birinci, Ahmet Efe Doğan ikinci ve Kaan Hüseyin Akaröz üçüncü, 18 yaş ve altı kategorisinde ise Furkan Kaya birinci, Muhammed Alperen Doğan ikinci ve Abdullah Kul üçüncü olmayı başardı.

Ahi Stadyumunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ve Satranç İl Temsilcisi Nimetullah Kaya takdim etti.

Öte yandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Online Satranç Turnuvası'nda üç kategoride de birinci olan sporculara Sağlık İl Müdürlüğü bisiklet hediye etti.