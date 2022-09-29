29 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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29 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı

29.09.2022 06:43
29 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı

29 Eylül 2022 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:35 Hayallerinin Peşinde

02:00 Masumlar Apartmanı

04:50 Benim Adım Melek

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:00 Alişan ile Hayata Gülümse

12:30 Şehirden Uzakta

13:15 Yeşil Deniz

15:35 Kasaba Doktoru

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Gönül Dağı

22:25 Alparslan: Büyük Selçuklu

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Kaynak: InterSinema.com

TV, Son Dakika

Son Dakika TV 29 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 29 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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