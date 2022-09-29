Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:35 Hayallerinin Peşinde
02:00 Masumlar Apartmanı
04:50 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:00 Alişan ile Hayata Gülümse
12:30 Şehirden Uzakta
13:15 Yeşil Deniz
15:35 Kasaba Doktoru
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gönül Dağı
22:25 Alparslan: Büyük Selçuklu
Son Dakika › TV › 29 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika