29 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Çok Akustik
02:00 Efsane
02:45 İntikam: Bir Aşk Hikayesi
04:00 5N 1K
04:15 Müzik Arası
04:45 Akasya Durağı
06:15 Yabancı Damat
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
10:45 Güneşi Beklerken
13:00 Hayat Tamircisi
13:15 Aşk-ı Memnu
14:30 Arda ile Omuz Omuza
15:15 Yumurcak
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
17:00 Dokunmayın Şabanıma
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yüz Numaralı Adam
21:45 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Efsane