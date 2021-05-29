Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Batman V Superman: Adaletin Şafağı
03:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
05:30 Kuruluş Osman
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Malefiz
11:55 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
15:45 Bozkır Arslanı Celaleddin
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 29 Mayıs 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika