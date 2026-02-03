295 Taş Çıkarıldı - Son Dakika
Sağlık

295 Taş Çıkarıldı

03.02.2026 16:30
Ağrı'da 21 kez ameliyat geçiren hastanın böbreğinden 295 taş başarıyla çıkarıldı.

AĞRI Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde daha önce 21 kez böbrek taşı ameliyatı olan bir hastadan yapılan operasyonla 295 taş çıkarıldı.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müracaat eden Abdurrahman Bulut'un (57) böbreğinde taş olduğu belirlendi. Daha önce açık, perkütan ve endoskopik yöntemlerle toplam 21 kez taş ameliyatı geçiren Bulut'un böbreğinde toplam boyutu yaklaşık 6 santimetreyi bulan çok sayıda taş bulunduğu tespit edildi. Üroloji Uzmanı Operatör Dr. Kayhan Tarım tarafından gerçekleştirilen operasyonda Abdurrahman Bulut'un böbreğindeki 295 taş başarıyla çıkarıldı. Operasyonun ardından hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sağlık çalışanları çıkan taşlardan Ağrı 04 yazdı.

Haber: Ümit OKTAN/ AĞRI,

Kaynak: DHA

Ameliyat, Hastane, Sağlık, Ağrı, Son Dakika

16:42
