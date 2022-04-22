3,4 km uzunluktaki elektrik telini çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

3,4 km uzunluktaki elektrik telini çalan 2 şüpheli yakalandı

22.04.2022 16:42
3,4 km uzunluktaki elektrik telini çalan 2 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 3,4 kilometre uzunluğundaki tarımsal sulama hattının tellerini çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 3,4 kilometre uzunluğundaki tarımsal sulama hattının tellerini çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Arıtaş Mahallesi'nde meydana geldi. 81 yaşındaki C.Ç. adlı çiftçi, tarlasında bulunan sulama pompasına ait alüminyum elektrik kablosu kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Çiftçi, 3 bin 400 metre uzunluğundaki kablo ve şüphelilerin bulunması için jandarmaya başvurdu. Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hırsızlık olayı ile ilgili olarak yaptıkları araştırma sonucunda; bahse konu alüminyum elektrik tellerinin, ilçe merkezindeki bir işyerine daha öncesinde çok sayıda hırsızlık olayına karışan F.M.(26) ve Y.M. (37) isimli şahıslar tarafından satıldığı bilgisine ulaştı.

Adli makamlardan alınan izin doğrultusunda söz konusu işyerinde arama yapıldı. Arama sonrasında işyerinde yaklaşık 250 kilogram ağırlığında alüminyum elektrik teli bulundu. Ele geçirilen tel, muhafaza altına alındı. Şüpheliler de gözaltına alınarak adli tahkikata başlandı. - KAHRAMANMARAŞ

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da 8 düzensiz göçmen yakalandı Diyarbakır'da 8 düzensiz göçmen yakalandı Kaçak yollarla girmek istediler suç üstü yakalandılar Kaçak yollarla girmek istediler suç üstü yakalandılar

Kahramanmaraş, Hisarcık, Jandarma, Afşin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3,4 km uzunluktaki elektrik telini çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:04 Fatih Terim, Dünya Kupası'nda Katar Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor
16:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Artık hastanelere randevusuz gidilebilecek
16:28 Bahçeli elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlar...
16:19 TİP lideri Erkan Baş sosyalist bıyığı hakkında konuştu: Babama özenip bıraktım, keşke iddiada kaybedip kessem!
16:19 Evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyen Gonca Derin'den dikkat çeken açıklama: Postmodern Bergen'im
16:13 2 yaşındaki erkek çocuğu annesinin sevgilisinin cinsel saldırısına uğradı: Saldırgan hakkında 60 yıl hapis istendi
15:56 İtalya'dan, Konyaspor'un yıldızına büyük teklif! Anlaşma sağlanırsa rekor kırılacak
15:52 Çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk, 3 daireyi küle çevirdi
15:22 Burak Elmas'ı çıldırtan sözler! Başkan adayının "Masaya yumruk bekliyoruz" çıkışına cevap verdi: Herkes yerini bilsin
15:22 Kılıçdaroğlu'na faturasının ne kadar geldiği sorusuna cevap veremedi: Otomatik olarak yatırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 17:28:16. #1.13#
SON DAKİKA: 3,4 km uzunluktaki elektrik telini çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement