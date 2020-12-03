Di Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellileri ziyaret etti.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele, Çocuk Kısım Amirliği ile Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Sur ilçesine bağlı Kırmasırt ve Karaçalı mahallelerinde engellileri evlerinde ziyaret edip hediye verdi.
Engelliler ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, jandarmaya teşekkür ettiler.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika