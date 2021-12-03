3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle tören düzenlendi - Son Dakika

7'den 77'ye ailelerle birlikte dolu dolu vakit geçiren çocuklar, Başkan Koştu'ya teşekkür ettiler. Yerel yönetimlerin asli görevinin toplumun tüm kesimlerine en iyi hizmeti sağlayacak çalışmaları yapmak olduğuna işaret eden Başkan Koştu, "Bu noktada engelli kardeşlerimiz için yapılması gereken hizmetler özel bir öneme sahiptir" dedi.

REHABİLİTASYON MERKEZLERİNE ZİYARET

Bergama Belediyesi Rahmi Yeşilsoy Engelli Merkezi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle sabah saatlerinde, Bergama'daki rehabilitasyon merkezleri tek tek ziyaret edilip, çiçeklerle "Her zaman Yanınızdayız" mesajı verildi.

Daha sonra Bergama Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü, Rahmi Yeşilsoy Engelli Merkezi ve İlçe Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa geçildi. Erdal Önder Spor Salonunda düzenlenen etkinliğe Bergama'daki tüm rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim sınıfları ve engelli derneği üyeleri katıldı. Engellilerin sergilediği spor, dans ve müzik gösterileri büyük beğeni topladı.

BAŞKAN KOŞTU; "ENGELLİ İNSANA SAYGI, İNSANLIĞA SAYGIDIR"

Ülkemizde son yıllarda hükümetin yaptığı yasal düzenlemelerle engelli bireylere olan duyarlılığın arttığına yaptığı konuşmasında dikkat çeken Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Özellikle istihdamdan eğitime, bakım hizmetlerinden sosyal yardımlara kadar engellilerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda önemli mesafeler kat ettik. Engelli kardeşlerimizin meslek edinip, üretken hale gelmeleri, kendine yetebilen bireyler olmaları ve toplumsal hayata katılımlarını görmek bizleri mutlu etmektedir. Bergama Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin hayat şartlarının iyileştirilmesi için her türlü çalışmaya öncelik veriyoruz. Elişi ve hobi kurslarının yanı sıra yüzme havuzunda engelli çocuklarımız için yüzme kursu düzenliyoruz. Hepimiz için daha yaşanır bir Bergama ortaya koyacağımıza yürekten inanıyorum. Engelli insanlara saygı, insanlığa saygıdır. En büyük engel ise sevgisizlik ve onları anlayamamaktır. Tüm engelli kardeşlerime ve vefakar ailelerine sağlıklı, mutlu bir ömür diliyor sevgilerimi sunuyorum" dedi.