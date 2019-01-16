Son Dakika Haberleri: 3 Bant Bilardo İl Şampiyonası Edremit'te Yapıldı

3 Bant Bilardo İl Şampiyonası Edremit'te Yapıldı

26 dakika önce

Balıkesir'in Edremit ilçesi Türkiye Bilardo Federasyonu Balıkesir İl Temsilciliği 3 Bant Bilardo İl Şampiyonasına ev sahipliği yaptı.

3 Bant Bilardo İl Şampiyonası Edremit'te Yapıldı, System.String[]
Balıkesir'in Edremit ilçesi Türkiye Bilardo Federasyonu Balıkesir İl Temsilciliği 3 Bant Bilardo İl Şampiyonasına ev sahipliği yaptı.

9-13 Ocak tarihleri arasında yapılan il birinciliği müsabakalarına 68 bilardocu katıldı. 4 gün süren şampiyonada birinciliği Engin Ada, ikinciliği Erol Kaya ve üçüncülükleri Gürcan Pertev Gökçenbil ve Uğur Lapanta kazandılar. Edremit Akademi Bilardo Salonunda gerçekleşen ödül töreninde Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ertaş, İlçe Spor Müdürü Fethi Bilge, Bilardo İl Temsilcisi Sabri Kunaç dereceye girenlere ödüllerini verdiler. Dereceye giren sporcular 19 Şubat'ta Antalya'da yapılacak Türkiye Şampiyonasında Balıkesir'i temsil edecekler. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:23 Kaynak: İHA

Spor
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