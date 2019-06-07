Son Dakika Haberleri: 3 bin 109 rakımlı üs bölgesinde bayramlaşma
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3 bin 109 rakımlı üs bölgesinde bayramlaşma

1 saat önce

Van'ın Çaldıran Kaymakamı olan ve Muradiye Kaymakamlığına vekalet eden Tekin Dundar, 3 bin 109 rakımlı Pirreşit Dağı'ndaki Hava Radar Üs Komutanlığında bulunan Mehmetçikle bayramlaştı.

3 bin 109 rakımlı üs bölgesinde bayramlaşma, System.String[]
Van'ın Çaldıran Kaymakamı olan ve Muradiye Kaymakamlığına vekalet eden Tekin Dundar, 3 bin 109 rakımlı Pirreşit Dağı'ndaki Hava Radar Üs Komutanlığında bulunan Mehmetçikle bayramlaştı.

Muradiye Kaymakamlığına vekalet eden Kaymakam Tekin Dundar, beraberindeki Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Özkan Kantemir, 1. Hudut Tabur Komutanı Yarbay Sezgin Tosun, Çaldıran Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki ile Muradiye ilçesindeki 3 bin 109 rakımlı Pirreşit Dağı'nda bulunan Hava Radar Üs Komutanlığında görev yapan Mehmetçiği ziyaret etti. Burada görev yapan Mehmetçikle tek tek bayramlaşan Dundar, devletin her zaman her yerde var olduğunu söyledi. Kaymakam Dundar, "Devletimiz her zaman her yerdedir. Ağrı Dağı'nda, Tendürek Dağı'nda olduğu gibi Muradiye'nin ve bölgenin en yüksek dağı olan 3 bin 109 rakımlı Pirreşit Dağı'nda da askerimiz görevini sürdürmektedir. Ramazan ayını geride bırakarak yaşadığımız bu bayram günlerinde Muradiye'de bulunan Pirreşit Dağı'nın zirvesindeki Hava Radar Üs Komutanlığında görev yapan Mehmetçiğimizi ziyaret ederek kendileriyle bayramlaşma mutluluğunu yaşadık. Vatanın bölünmez bütünlüğü için görev yapan tüm Mehmetçiğimizin bayramını tebrik eder, Rabbim tüm güvenlik güçlerimizi ve güzel ülkemizi hainlerin şerrinden korusun" dedi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:40 Kaynak: İHA
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