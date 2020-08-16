3 bin metre yükseklikte kadınlar için buluştular - Son Dakika

Maltepe Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliği için ve kadın cinayetlerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Tunceli'de, Buyer Ana Gölü'ne üç günlük ziyaret gerçekleştirdi. 3 bin metre yükseklikteki ziyaret mekanında kadınlar için cem yapıldı.

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen ve Tunceli Pülümür Belediyesi'nin de destek verdiği ziyarete, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, sanatçılar Metin ve Kemal Kahraman, Mazlum Çimen ve çok sayıda aktivist katıldı. Munzur Dağlarında, 3 bin 200 metre yükseklikteki Buyer Ana Gölü'ne 3 saatlik bir yürüyüşün sonunda ulaşan katılımcılar, geceyi kurdukları çadırlarda geçirdi. Toplumsal cinsiyet eşitliği için ve kadın cinayetlerine karşı deyişler söylendi, semah dönüldü ve cem töreni düzenlendi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, her yıl yüzlerce kadının erkek şiddetine maruz kaldığını ve hayatını kaybettiğini vurguladı. Kılıç, "Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda sorunumuz yasa değil, zihniyet ve uygulamadır. Yani kadın ve erkeğin eşit kabul edildiği, kamusal alanda eşit şart ve imkanlarda birlikte çalışabildiği, görünür olabildiği; bunu içselleştirmiş bir zihniyet ve anlayışa ihtiyaç var. Bu, yaşanan sorunların çözülmesinde en önemli araç olacaktır. Bunun için bizlere düşen bu konuda farkındalık yaratmaktır. Kadın-erkek eşitliği konusunda farkındalık yaratmak, bu yüzden her zamankinden daha önemli hale gelmektedir. Bu amaçla Dersim'de adını kadından alan bir inanç mekanı Buyer Ana Gölü'ne (Gola Buyere) bir ziyaret düzenledik" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun annesine, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ve Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medyada gelişen hakaret ve tehditlere de tepki gösteren Kılıç, " Türkiye'de yaşanan kadın cinayetleri her geçen gün artarken, sosyal medyadaki bu linç paylaşımlarını da acıyla takip ediyoruz. Bunları yapanları şiddetle kınıyorum. Adını Anadolu kadınından alan Buyer Ana'nın huzurunda bir kez daha ifade etmek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi kadınların yaşam hakkı için büyük önem taşımaktadır ve mutlaka uygulanmalıdır" diye konuştu. - İSTANBUL