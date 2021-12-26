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3 çocuk annesi kadın, mektup bırakarak intihar etti - Son Dakika

3 çocuk annesi kadın, mektup bırakarak intihar etti

26.12.2021 18:48

Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 çocuk annesi kadın evde kimsenin olmadığı esnada evinin banyosunda av tüfeğiyle intihar etti. Ardında mektup bırakan kadın, yakınlarını hüzne boğdu.

Ünye'nin Kaledere Mahallesi Akkuş Niksar Caddesi üzerine 5 katlı binanın 3. katında oturan İlknur O. (48) evde kimsenin olmadığı sırada banyoda yanına aldığı çift kırma olarak tabir edilen av tüfeğiyle intihar etti.

ÇOCUĞUNUN DOĞUM GÜNÜYDÜ

Eve gelen aile yakınları kadının banyoda cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekiplerinin ilk incelemesi sonrası kadının av tüfeğiyle intihar ettiği öğrenildi. Öte yandan kadının çocuklarından Ş.O'nun bugün doğum günü olduğu ve 31 yaşına bastığı öğrenildi.

MEKTUP DA BIRAKMIŞ

Kadının yazdığı mektup sonrası yaşamına son verdiği ve olay yeri inceleme ekiplerinin ise banyoda iki adet boş kartuş bulduğu öğrenildi. Yaşanan olayı duyan diğer aile yakınları evin önünde gözyaşlarını tutamazken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kadının cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 çocuk annesi kadın, mektup bırakarak intihar etti
3 çocuk annesi kadın, mektup bırakarak intihar etti
3 çocuk annesi kadın, mektup bırakarak intihar etti
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İntihar, Doğum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 çocuk annesi kadın, mektup bırakarak intihar etti - Son Dakika


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