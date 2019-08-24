Son Dakika Haberleri: 3 gündür kayıp gencin cesedi dere kenarında bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

3 gündür kayıp gencin cesedi dere kenarında bulundu

1 saat önce

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde üç gön önce kaybolan 21 yaşındaki gencin dere kenarındaki yolda cansız bedeni bulundu.

3 gündür kayıp gencin cesedi dere kenarında bulundu, System.String[]

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde üç gön önce kaybolan 21 yaşındaki gencin dere kenarındaki yolda cansız bedeni bulundu.


Pamukova ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan ve üç gündür kayıp olan 21 yaşındaki İlhan Karakaya'nın gencin cansız bedeni Pamukova Cumhuriyet Mahallesi Dua Meydanı Sokak mevkiinde bulunan Karandere kenarında ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde tarlasını sulamaya giden bir vatandaş Karandere kenarındaki patika yolda bir erkek cesedi görmesi üzerine durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları incelemede, dere kenarındaki erkek cesedinin üç gün önce kaybolan İlhan Karayaka'ya ait olduğunu belirledi. Üç gün önce öldüğü değerlendirilen İlhan Karayaka'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderilirken, jandarma olayla ilgili çalışma başlattı. - SAKARYA

Cumhuriyet Mahallesi, İlhan Karakaya, Pamukova, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 04:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ahmet Davutoğlu Sakarya'da vatandaş tarafından protesto edildi
Davutoğlu'ndan AK Parti'ye sert eleştiri: Kendi kendini tasfiye ediyor Yol kenarında erkek cesedi bulundu Çocuk dövme tartışması mahalleliyi ayağa kaldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 18:42:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3 gündür kayıp gencin cesedi dere kenarında bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]