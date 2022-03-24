3. kattan atlayan şahıs balkon korkuluklarında asılı kaldı - Son Dakika

Samsun'da 3. kattan atlayarak yaşamını sonlandırmak isteyen bir kişi, balkon korkuluklarında asılı kaldı. Polis ve sağlık ekipleri şahsı mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Yeni Mahalle Kocaman Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir apartmanın 3. katında yaşayan K.A. bunalıma girerek yaşamını sonlandırmak istedi. Evinin balkonuna çıkarak kendini boşluğa bırakan şahıs, 1. katın balkon korkuluklarına çarparak burada asılı kaldı.

Polis ve sağlıkçılar kurtardı

Olayın 112 acil servise bildirilmesi üzerine bölgeye sevk polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanın 1. katının balkon bölümünde titizlikle yürütülen kurtarma çalışması sonucu K.A. mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Olayı küçük sıyrıklarla atlatan K.A. ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SAMSUN