Kararını açıklayan mahkeme heyeti, son savunması alınan Emre Göktaş hakkında 'canavarca hisle altsoydan çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, silahı kasten öldürme suçunda kullandığı için de 2 yıl 6 ay hapis ve 80 gün adli para cezasına hükmetti. Heyet ayrıca cezalarda indirime gitmedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › 3 kızını öldüren müezzine 3 kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

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