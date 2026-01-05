3 polisin şehit olduğu Yalova'da DEAŞ operasyonlarında tutuklu sayısı 56'ya çıktı - Son Dakika
3 polisin şehit olduğu Yalova'da DEAŞ operasyonlarında tutuklu sayısı 56'ya çıktı

3 polisin şehit olduğu Yalova\'da DEAŞ operasyonlarında tutuklu sayısı 56\'ya çıktı
05.01.2026 13:13
YALOVA'da 3 polisin şehit olduğu çatışmanın ardından kent genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli daha tutuklandı.

YALOVA'da 3 polisin şehit olduğu çatışmanın ardından kent genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 56'ya çıktı.

İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta 29 Aralık saat 02.00 sıralarında DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, bir evden açılan ateşte polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) şehit oldu, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, çıkan çatışmada 6 terörist ölü ele geçirildi. Olayın ardından kent genelinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 42 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında evden sağ olarak kurtarılan 5 kadının da olduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte devam eden operasyonlarda gözaltına alınan 73 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 30'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 43'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda tutuklananların sayısı 56'ya yükseldi.

Kaynak: DHA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, Güvenlik, Yalova, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 polisin şehit olduğu Yalova'da DEAŞ operasyonlarında tutuklu sayısı 56'ya çıktı - Son Dakika

SON DAKİKA: 3 polisin şehit olduğu Yalova'da DEAŞ operasyonlarında tutuklu sayısı 56'ya çıktı - Son Dakika
