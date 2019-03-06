Son Dakika Haberleri: 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne Katılan Ekip Yurda Döndü (2)

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne Katılan Ekip Yurda Döndü (2)

26 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleşen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan ekip yurda döndü.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleşen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan ekip yurda döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:55 Kaynak: AA

İstanbul Teknik Üniversitesi, Güncel
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