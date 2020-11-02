3 yaşındaki Elif'i enkazdan sağ çıkaran görevli gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım onu bize bağışladı - Son Dakika

İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği 8 binadan biri olan Doğanlar Apartmanı'nda bir mucize gerçekleşti. 3 yaşındaki Elif, annesi ve ikiz kardeşleri sonrasında bu sabah sağ olarak kurtarıldı. Elif'i enkazdan sağ çıkaran görevli ise o anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

"ALLAH'IM ONU BİZE BAĞIŞLADI"

Duygusal anlar yaşayan kahraman, tanık olduğu mucizeyi şu sözlerle anlattı: "Ne olur çıksın artık diyordum. Sağ salim çıkmasını istedim. En son gözlerini oynattığı zaman... Sarışın, bembeyaz bir bebek... Allah'ım onu bize bağışladı. Memleketimize bağışladı. Hiç sesini çıkarmadı, ağlamadı da. Önce kaybettiğimiz sandık, kıpırdamadı çünkü. Sonra biz üzerine battaniye örtünce kıpırdadı, gözlerini açtı"