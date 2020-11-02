3 yaşındaki Elif'i enkazdan sağ çıkaran görevli gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım onu bize bağışladı - Son Dakika

3 yaşındaki Elif'i enkazdan sağ çıkaran görevli gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım onu bize bağışladı
02.11.2020 08:42
İzmir'deki depremde 65 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'i kurtaran ekipten bir görevli, o anları anlatırken ağladı. Görevli, Elif'i önce kıpırdamadığı için kaybettiklerini sandıklarını sonrasında gözlerini açınca büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.
İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği 8 binadan biri olan Doğanlar Apartmanı'nda bir mucize gerçekleşti. 3 yaşındaki Elif, annesi ve ikiz kardeşleri sonrasında bu sabah sağ olarak kurtarıldı. Elif'i enkazdan sağ çıkaran görevli ise o anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
"ALLAH'IM ONU BİZE BAĞIŞLADI"
Duygusal anlar yaşayan kahraman, tanık olduğu mucizeyi şu sözlerle anlattı: "Ne olur çıksın artık diyordum. Sağ salim çıkmasını istedim. En son gözlerini oynattığı zaman... Sarışın, bembeyaz bir bebek... Allah'ım onu bize bağışladı. Memleketimize bağışladı. Hiç sesini çıkarmadı, ağlamadı da. Önce kaybettiğimiz sandık, kıpırdamadı çünkü. Sonra biz üzerine battaniye örtünce kıpırdadı, gözlerini açtı"
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