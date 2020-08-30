30 Ağustos Zafer Bayramı Posof'ta kutlandı - Son Dakika

30 Ağustos Zafer Bayramı Posof'ta kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramının 98. Yıldönümü Ardahan'ın Posof İlçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramının 98. Yıldönümü Ardahan'ın Posof İlçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı. Hükümet konağı önünde başlayan tören çelenklerin konmasından sonra saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile devam etti. Cumhurbaşkanı ve Ardahan Valisinin mesajlarının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar gerçekleştirdi. Hükümet konağındaki törenden sonra törene katılan protokol Posof şehitliğini ziyaret etti. - ARDAHAN

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