30 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

30 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı
30.11.2020 06:42
30 Kasım 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Gönül Dağı
03:10 Diriliş Ertuğrul
05:40 Seksenler
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Benim Adım Melek
13:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
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