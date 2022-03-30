Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Dünya Körling Şampiyonası
02:30 Bisiklet: Gent-wevelgem
03:30 Bisiklet: Katalonya Turu
05:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası
06:00 Freeride: World Tour
07:00 Bisiklet: Brugge-de Panne
08:00 Kayaklı Koşu Dünya Kupası
09:30 Kayaklı Koşu Dünya Kupası
10:30 Cycling Show
11:00 Bisiklet: Gent-wevelgem
12:00 The Minute
12:05 Kayakla Atlama Dünya Kupası
13:00 Freeride: World Tour
14:00 Cycling Show
14:30 Bisiklet: Gent-wevelgem
15:30 Bisiklet: Gent-wevelgem
16:45 Bisiklet: Across Flanders
18:45 Bisiklet: Brugge-de Panne
19:30 Haberler
19:35 Dünya Körling Şampiyonası
22:00 Haberler
22:05 Bisiklet: Across Flanders
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 30 Mart 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika