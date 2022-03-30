30 Mart 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Dünya Körling Şampiyonası

02:30 Bisiklet: Gent-wevelgem

03:30 Bisiklet: Katalonya Turu

05:00 Kayakla Atlama Dünya Kupası

06:00 Freeride: World Tour

07:00 Bisiklet: Brugge-de Panne

08:00 Kayaklı Koşu Dünya Kupası

09:30 Kayaklı Koşu Dünya Kupası

10:30 Cycling Show

11:00 Bisiklet: Gent-wevelgem

12:00 The Minute

12:05 Kayakla Atlama Dünya Kupası

13:00 Freeride: World Tour

14:00 Cycling Show

14:30 Bisiklet: Gent-wevelgem

15:30 Bisiklet: Gent-wevelgem

16:45 Bisiklet: Across Flanders

18:45 Bisiklet: Brugge-de Panne

19:30 Haberler

19:35 Dünya Körling Şampiyonası

22:00 Haberler

22:05 Bisiklet: Across Flanders