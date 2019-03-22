30. Münih Türk Film Günleri 'Son Çıkış' ile Başladı
1 saat önce
BUGÜNE kadar toplamda 450 film ve 150 belgesel ve kısa metrajlı filmi izleyici ile buluşturan 30. Münih Türk Film Günleri, Gasteig kültür merkezinde düzenlenen gala ile başladı.
BUGÜNE kadar toplamda 450 film ve 150 belgesel ve kısa metrajlı filmi izleyici ile buluşturan 30. Münih
Türk Film Günleri, Gasteig kültür merkezinde düzenlenen gala ile başladı. 'Son Çıkış' adlı film ile başlayan festivalin açılış gecesine kalabalık bir izleyici kitlesinin yanı sıra filmin yönetmeni Ramin Matin
, senarist N. Can Kantarcı ve başrol oyuncusu Deniz Celiloğlu
, Münih Anakent Belediyesi Kültür Dairesi Müdürü Dr. Hans-Georg Küppers, Şehir Kütüphaneleri Müdürü Dr. Arne Ackermann ve oyuncu ve yönetmen Monika Haas
katıldı.
FESTİVALİN AFİŞİ BÜYÜK ALKIŞ ALDI
Sunuculuğunu Sinema Türk Derneğinden Margit Lindner ile Ayşe Gülcemal'in yaptığı geceye festivalin 30. yılına özel hazırlanan kabak çekirdekli afiş damga vurdu. Kabak çekirdekleri üzerindeki göz motiflerinin sahibi Berlinli genç sanatçı Lara Panas, "Berlindeki sinemalarda film sonrası yerlerde kabak çekirdeği kabukları yer alır. Afişi tasarlarken bundan esinlendim" dedi. Belediye Kültür Dairesi Müdürü Küppers de yaptığı konuşmada emeği geçen herkese teşekkür ederek, iki kültür arasındaki 30 yıllık sanat köprüsünün önemine dikkati çekti. Gecede Almanya
prömiyeri de gerçekleştirilen 'Son Çıkış'ın gösterimi sonrası salonda sanatçı ve izleyiciler arasında soru cevap kısmı da yer alan sohbet düzenlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:32
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