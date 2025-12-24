30 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de 30 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Fethiye İlamat ve İnfaz Bürosu ile Fethiye 3. Asliye Ceza Mahkemesince hakkında arama kararı çıkarılan çeşitli suçlardan hükümlü F.K, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Hakkında 30 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
